  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Виговская Эльвира Олеговна
Виговская Эльвира Олеговна
7.3
8

Виговская Эльвира Олеговна

Гинеколог, Онколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой онкологический диспансер
ул. Русская, 59
8 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи