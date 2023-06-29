Врачи
Видякина Светлана Викторовна
Видякина Светлана Викторовна
Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет
Информация о враче
Образование
Лечебное дело от 1984г, очная форма обучения ВГМИ 1984-1985 интернатура по специальности Неврология. ГКБ№1 Владивостока.
Курсы повышения квалификации
Высшая врачебная категория присвоенна 29.06.2023
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
с 1985 по 1999 врач невролог неврологического отделения ГКБ№1 гор. Владивосток
с 1999 по 2017 врач невролог амбулатории во врачебном пункте ГУ Банка России по Приморскому краю
с 2000 по 2013 совмещала работу неврологом в неврологическом отделении КГБУЗ Госпиталь ветеранов всех войн
с 2016 по 2021совмещала работу эксперта качества оказания медицинской помощи больным с неврологической патологией в ООО СМО “Восточно-страховой альянс”
Адреса и стоимость приёма
ProЗдоровье
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2500 р
