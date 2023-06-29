  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Видякина Светлана Викторовна
Видякина Светлана Викторовна
6.0
0

Видякина Светлана Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Лечебное дело от 1984г, очная форма обучения ВГМИ 1984-1985 интернатура по специальности Неврология. ГКБ№1 Владивостока.
Курсы повышения квалификации
  • Высшая врачебная категория присвоенна 29.06.2023
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • с 1985 по 1999 врач невролог неврологического отделения ГКБ№1 гор. Владивосток
  • с 1999 по 2017 врач невролог амбулатории во врачебном пункте ГУ Банка России по Приморскому краю
  • с 2000 по 2013 совмещала работу неврологом в неврологическом отделении КГБУЗ Госпиталь ветеранов всех войн
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ProЗдоровье
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2500 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи