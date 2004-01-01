  1. Главная
Ветрова Татьяна Игоревна
Ветрова Татьяна Игоревна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Аллергология и иммунология"
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Спортивная, 10
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
1 отзыв

