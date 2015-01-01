Врачи
Ветохина Светлана Ивановна
6.0
0
Ветохина Светлана Ивановна
УЗИ-специалист
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Врач-лечебник, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Ультразвуковая диагностика", 1993 г.
Профессиональная переподготовка "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46 кор. 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
