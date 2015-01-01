  1. Главная
Ветохина Светлана Ивановна
6.0
0

Ветохина Светлана Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Врач-лечебник, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Ультразвуковая диагностика", 1993 г.
  • Профессиональная переподготовка "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46 кор. 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
