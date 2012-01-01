Врачи
Ветлугина Наталья Юрьевна
6.9
3
Ветлугина Наталья Юрьевна
Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Гастроэнтерология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
