Веселова Наталья Геннадьевна
6.0
0
Веселова Наталья Геннадьевна
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж 33 года
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
