Веселова Наталья Геннадьевна
6.0
0

Веселова Наталья Геннадьевна

Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж 33 года
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
