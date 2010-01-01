  1. Главная
Весёлко Анна Александровна
6.0
2

Весёлко Анна Александровна

Терапевт
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Терапия", 2016 г.
  • Сертификат "Функциональная диагностика", ТГМУ, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
