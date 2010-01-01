Врачи

Весёлко Анна Александровна
6.0
2
Весёлко Анна Александровна
Терапевт
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Терапия", 2016 г.
Сертификат "Функциональная диагностика", ТГМУ, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
2 отзыва
Запись по телефону
