Вертепа Александр Сергеевич

Лечение неврологических заболеваний (остеохондроз, грыжи дисков, невралгии, невропатии, головные и лицевые боли, нарушения осанки, головокружения, церебро-васкулярные заболевания, нарушения памяти, реактивные (стрессовые) расстройства, эпилепсия, ММД (СДВГ) и др.). Реабилитация после инсультов, черепно-мозговых травм, спинальных травм, после операций на суставах и позвоночнике и т.д.; лечение опорно-двигательного аппарата; лечение аллергологических и респираторных заболеваний (дерматит, ринит, бронхиальная астма, ХОБЛ и др.).



