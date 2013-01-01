Врачи
Вершинина Лариса Николаевна
6.0
0
Вершинина Лариса Николаевна
Врач ЛФК
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
0 отзывов
