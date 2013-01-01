  1. Главная
Вершинина Лариса Николаевна
Вершинина Лариса Николаевна

Врач ЛФК, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
