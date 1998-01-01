Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Вергилес Юлия Анатольевна
6.0
0
Вергилес Юлия Анатольевна
Лаборант
Стаж 25 лет
Ведущий медицинский технолог
Читать полностью
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1998 г. окончания
Владивостокский базовый медицинский колледж, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46 кор. 1
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Черныгалова
Ольга Николаевна
Лаборант
,
Фельдшер
6.0
0
Записаться
Догадько
Людмила Николаевна
Лаборант
6.0
0
Записаться
Лошакова
Галина Михайловна
Лаборант
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...