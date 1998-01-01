  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Вергилес Юлия Анатольевна
Вергилес Юлия Анатольевна
6.0
0

Вергилес Юлия Анатольевна

Лаборант
Стаж 25 лет
Читать полностью
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1998 г. окончания
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46 кор. 1
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи