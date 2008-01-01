Врачи
Верещак Марина Евгеньевна
Верещак Марина Евгеньевна
Психиатр
Стаж 17 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
2008г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело). Базовое образование
2009г. Психиатрическая больница, г. Южно-Сахалинск (психиатрия). Интернатура
2010г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (психиатрия-наркология)
2017г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (судебно-психиатрическая экспертиза)
2018г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (психотерапия)
Курсы повышения квалификации
2013г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (психиатрия)
2018г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (психиатрия-наркология)
2020г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (психиатрия)
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Психиатр
