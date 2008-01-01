  1. Главная
Верещак Марина Евгеньевна
6.0
0

Верещак Марина Евгеньевна

Психиатр
Стаж 17 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 2008г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело). Базовое образование
  • 2009г. Психиатрическая больница, г. Южно-Сахалинск (психиатрия). Интернатура
  • 2010г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (психиатрия-наркология)
Курсы повышения квалификации
  • 2013г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (психиатрия)
  • 2018г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (психиатрия-наркология)
  • 2020г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (психиатрия)
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
