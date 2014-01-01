Врачи
Верещагина Елена Анатольевна
6.0
0
Верещагина Елена Анатольевна
Терапевт
Стаж 47 лет
Участковый врач.
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультт, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Терапевт
