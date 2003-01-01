  1. Главная
Верба Дмитрий Владимирович
6.9
3

Верба Дмитрий Владимирович

УЗИ-специалист
Стаж 17 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2003 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Консультация детей
УЗИ-специалист
По запросу
3 отзыва

