  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Вепренцева Татьяна Юрьевна
Вепренцева Татьяна Юрьевна
6.3
1

Вепренцева Татьяна Юрьевна

Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доверие
ул. Кирова, 25Г
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи