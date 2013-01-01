Врачи
Вдовиченко Надежда Александровна
6.0
0
Вдовиченко Надежда Александровна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ДВГУ, Биологический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов
Оставить отзыв
