  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Вдовченко Мария Владимировна
Вдовченко Мария Владимировна
6.9
3

Вдовченко Мария Владимировна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи