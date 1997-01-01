  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Вайсеро Наталья Сергеевна
Вайсеро Наталья Сергеевна
6.0
0

Вайсеро Наталья Сергеевна

Бактериолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Бактериология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 6
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи