Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Вайлерт Виктор Александрович
6.0
0
Вайлерт Виктор Александрович
Челюстно-лицевой хирург
Стаж 43 года / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр стоматологии профессора Русаковой
ул. Уборевича, 38
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Перлова
Татьяна Ивановна
Челюстно-лицевой хирург
6.0
0
Записаться
Романчук
Алексей Леонидович
Челюстно-лицевой хирург
,
Зав. отделением
6.6
4
Записаться
Галицкий
Сергей Григорьевич
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Челюстно-лицевой хирург
,
Хирург-имплантолог
5.7
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...