Васьковская Полина Валерьевна

6.3
1

Стоматолог
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Ортодонтикс групп
ул. Станюковича, 52
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

