Васько Наталья Николаевна
Психолог
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 2009г. — ФГОУ ВПО Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского, Психология
Курсы повышения квалификации
  • 2009г. — «Восприятие тела в системной семейной психотерапии»», ФГОУ ВПО Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского
  • 2009г. — «Базовый курс по интегративной системной семейной психотерапии (консультированию)», Институт интегративной семейной терапии
  • 2014г. — «Арт-терапия», Центр интегративной семейной терапии
Еще 2
Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
