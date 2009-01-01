Врачи
Васько Наталья Николаевна
Васько Наталья Николаевна
Психолог
Принимает детей
Прием детей от 3-х лет.
Информация о враче
Образование
2009г. — ФГОУ ВПО Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского, Психология
Курсы повышения квалификации
2009г. — «Восприятие тела в системной семейной психотерапии»», ФГОУ ВПО Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского
2009г. — «Базовый курс по интегративной системной семейной психотерапии (консультированию)», Институт интегративной семейной терапии
2014г. — «Арт-терапия», Центр интегративной семейной терапии
2016г. — «Основания психотерапии с младенцами», Центр интегративной семейной терапии
2017г. — «Психосинтез», Центр интегративной семейной терапии
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Психолог
Первичный приём детей
Психолог
