Василюк Анатолий Александрович
6.8
15

Уролог-андролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, «Педиатрия» от 21.06.2002
  • ВГМУ, «Урология» от 31.08.2005
  • ТГМУ, «Ультразвуковая диагностика» от 19.04.2016
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО "ТГМУ" «Урология» до 30.03.2025
  • ФГБОУ ВО "Пермский ГМУ имени академика Е.А.Вагнера" «Ультразвуковая диагностика» до 25.12.2025
Участие в ассоциациях
  • Участник Международных научно-практических конференций на территории России и за рубежом
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
По запросу
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
По запросу
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Уролог-андролог
1200 р
Первичный приём детей
Уролог-андролог
1500 р
Вторичный приём детей
Уролог-андролог
1000 р
15 отзывов

