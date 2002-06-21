Василюк Анатолий Александрович
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Направления работы:
• Прием урологических пациентов;
• Как андролог занимается проблемами мужского бесплодия и эректильной дисфункции;
• Проводит диагностическую цистоскопию, малые оперативные манипуляции;
• Владеет дополнительным методом ультразвуковой диагностики заболеваний мочеполовой сферы;
• Принимает детей и взрослых.
Адреса и стоимость приёма
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
По запросу
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
По запросу
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Уролог-андролог
1200 р
Первичный приём детей
Уролог-андролог
1500 р
Вторичный приём детей
Уролог-андролог
1000 р
