Васильева Татьяна Геннадьевна
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Заслуженный врач РФ. Главный внештатный педиатр Департамента здравоохранения Приморского края. Награждена Грамотой Президента Российской федерации (2016 г.), Грамотами министерства здравоохранения РФ, Законодательного собрания Приморского края.
Привлекается в качестве эксперта и консультанта сложных, тяжёлый больных. Ведёт приём детей в Краевой детской консультативной поликлинике Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Имеет более 185 печатных работ по проблемам педиатрии в местных, центральных и зарубежных изданиях
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
