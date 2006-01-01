  1. Главная
Васильева Татьяна Геннадьевна
Васильева Татьяна Геннадьевна

Педиатр, Заведующий поликлиникой
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1982 г. окончания
  • Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 1991 г.
  • Защитила диссертацию на соискание степени доктора медицинских наук, 2006 г.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализация по педиатрии в клинической ординатуре кафедры детских болезней №1 ВГМИ, 1982 - 1985 гг.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Ассистент кафедры детских болезней №1 ВГМИ, 1987 - 1989 гг.
  • Аспирант кафедры детских болезней №1 ВГМИ, 1989 - 1991 гг.
  • Ассистент кафедры педиатрии №1 ВГМИ, С 1991 по 1998 гг.
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
