Васильева Татьяна Геннадьевна

Заслуженный врач РФ. Главный внештатный педиатр Департамента здравоохранения Приморского края. Награждена Грамотой Президента Российской федерации (2016 г.), Грамотами министерства здравоохранения РФ, Законодательного собрания Приморского края.

Привлекается в качестве эксперта и консультанта сложных, тяжёлый больных. Ведёт приём детей в Краевой детской консультативной поликлинике Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Имеет более 185 печатных работ по проблемам педиатрии в местных, центральных и зарубежных изданиях