Васильева Ирина Анатольевна
6.0
0
Васильева Ирина Анатольевна
Врач функциональной диагностики
Стаж 10 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Функциональная диагностика", 2014 г.
Общее усовершенствование "Детская кардиология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Консультация детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
