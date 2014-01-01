  1. Главная
Васильева Ирина Анатольевна
6.0
0

Васильева Ирина Анатольевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 10 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Функциональная диагностика", 2014 г.
  • Общее усовершенствование "Детская кардиология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Консультация детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов

