Васильева-Че Инесса Александровна
Стаж 16 лет
Врач оказывает психологическую помощь на этапе планирования или неудачной попытки беременности, в период ожидания ребенка, в послеродовой период.
Когда и по каким вопросам обращаться к перинатальному психологу:
Период планирования беременности: проработка мотивов зачатия, собственного отношения к теме материнства и др.;
Психологическая помощь при работе с бесплодием;
Период беременности: страхи, тревога, депрессия, эмоциональные переживания;
Подготовка к родам;
Послеродовый период.
Когда и по каким вопросам обращаться к перинатальному психологу:
Период планирования беременности: проработка мотивов зачатия, собственного отношения к теме материнства и др.;
Психологическая помощь при работе с бесплодием;
Период беременности: страхи, тревога, депрессия, эмоциональные переживания;
Подготовка к родам;
Послеродовый период.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Загрузка комментариев...