Васильева-Че Инесса Александровна

Врач оказывает психологическую помощь на этапе планирования или неудачной попытки беременности, в период ожидания ребенка, в послеродовой период.





Когда и по каким вопросам обращаться к перинатальному психологу:



Период планирования беременности: проработка мотивов зачатия, собственного отношения к теме материнства и др.;

Психологическая помощь при работе с бесплодием;

Период беременности: страхи, тревога, депрессия, эмоциональные переживания;

Подготовка к родам;

Послеродовый период.