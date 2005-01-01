Врачи
Васильева Анна Константиновна
Васильева Анна Константиновна
Акушер-гинеколог
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование: Акушерство и гинекология, Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
