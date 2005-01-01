  1. Главная
Васильева Анна Константиновна
6.3
1

Васильева Анна Константиновна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование: Акушерство и гинекология, Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв

