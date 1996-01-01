Врачи
Васильев Владислав Александрович
7.5
5
Васильев Владислав Александрович
Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 26 лет
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Сердечно-сосудистая хирургия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
5 отзывов
