Васильев Андрей Иванович
7.8
6
Васильев Андрей Иванович
Хирург
,
Эндоскопист
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Детская хиpуpгия, Общее усовершенствование, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Детский хирург, хирургическое отделение №1, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
6 отзывов
