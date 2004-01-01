  1. Главная
Васильев Андрей Иванович
7.8
6

Васильев Андрей Иванович

Хирург, Эндоскопист
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Детская хиpуpгия, Общее усовершенствование, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Детский хирург, хирургическое отделение №1, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
6 отзывов

