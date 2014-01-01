  1. Главная
Василенко Ольга Анатольевна
6.0
0

Василенко Ольга Анатольевна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Физиотерапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов

