Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Василенко Ольга Анатольевна
6.0
0
Василенко Ольга Анатольевна
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Физиотерапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Колесникова
Юлия Борисовна
Физиотерапевт
6.0
0
Записаться
Бескровная
Анна Алексеевна
Физиотерапевт
6.3
1
Записаться
Рудиченко
Елена Викторовна
Физиотерапевт
6.3
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...