  3. Василенко Елена Михайловна
Василенко Елена Михайловна
9.3
8

Василенко Елена Михайловна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Стажировка, РНИЦ ПАГ, отдел функциональной диагностики, г. Москва, 1994 г.
  • Повышение квалификации по специальности «Ультразвуковая диагностика», Сибирский медицинский университет, г. Томск, 1998 г.
  • Повышение квалификации по специальности «Ультразвуковая диагностика», ВГМУ, г. Владивосток, 2003 г.
Еще 5
Участие в ассоциациях
  • Член ассоциации специалистов УЗД в медицине
  • Постоянный участник конференций, научно-практический семинаров, съездов врачей УЗД.
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
8 отзывов

