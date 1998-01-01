Василенко Елена Михайловна
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Основные направления деятельности: УЗД в гинекологии (в том числе дети от 0 лет), УЗД в акушерстве (ранние сроки беременности, I, II, III триместр)
Адреса и стоимость приёма
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
