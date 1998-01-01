Василенко Елена Михайловна

Стажировка, РНИЦ ПАГ, отдел функциональной диагностики, г. Москва, 1994 г.

Повышение квалификации по специальности «Ультразвуковая диагностика», Сибирский медицинский университет, г. Томск, 1998 г.

Повышение квалификации по специальности «Ультразвуковая диагностика», ВГМУ, г. Владивосток, 2003 г.