Вашедько Александра Александровна
6.0
0

Медицинская сестра (брат)
Стаж 18 лет
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, Сестринское дело, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
Доступен вызов на дом
ул. Адмирала Горшкова, 3
