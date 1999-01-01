  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ващилина Валентина Ивановна
Ващилина Валентина Ивановна
6.0
0

Ващилина Валентина Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", 1999 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Морозова, 7
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи