  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ващенко Светлана Николаевна
Ващенко Светлана Николаевна
6.3
1

Ващенко Светлана Николаевна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи