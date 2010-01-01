Врачи
Варлашина Елена Алексеевна
6.3
1
Варлашина Елена Алексеевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Акушерство и гинекология", 2010 г.
Сертификат "Акушерство и гинекология", 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/3
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв
