Варкова Ольга Евгеньевна
5.7
1

Терапевт

Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Лотос
ул. Гоголя, 41
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

