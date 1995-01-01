Врачи
Варавина Елена Александровна
6.0
0
Варавина Елена Александровна
Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Инфекционные болезни", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-инфекционист, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
ул. Борисенко, 50
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
0 отзывов
