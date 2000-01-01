  1. Главная
Валькова Екатерина Юрьевна
7.2
4

Валькова Екатерина Юрьевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
  • Одесский государственный медицинский университет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационные циклы ОУ «Терапия»
  • Первичная подготовка «Гастроэнтерология» на базе ТГМУ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2000 р
4 отзыва

