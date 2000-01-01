Врачи
Валькова Екатерина Юрьевна
7.2
4
Валькова Екатерина Юрьевна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
Одесский государственный медицинский университет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационные циклы ОУ «Терапия»
Первичная подготовка «Гастроэнтерология» на базе ТГМУ
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2000 р
4 отзыва
