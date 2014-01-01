  1. Главная
Вальберт Нина Александровна
6.0
0

Вальберт Нина Александровна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1979 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология", Владивостокское базовое медицинское училище, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

