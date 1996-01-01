Валиулина Татьяна Александровна
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Выявляет и лечит причину практически любых заболеваний. В медицинской практике применяет только комплексное лечение: сочетание европейской и восточной медицины (китайской, корейской, тибетской, индийской). Владеет практическими знаниями в области таких направлений, как Су-Джок тераприя, мануальная терапия, иглотерапия, фармакопунктура, психотерапия.
Стоимость приема составляет от 1000 до 2000 руб., в зависимости от количества применяемых методов.
Доступен вызов на дом
ул. Запорожская, 77
Консультация взрослых
Мануальный терапевт
Бесплатно
Рефлексотерапевт
Бесплатно
Консультация детей
Мануальный терапевт
Бесплатно
Рефлексотерапевт
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
