Валиулина Татьяна Александровна

Выявляет и лечит причину практически любых заболеваний. В медицинской практике применяет только комплексное лечение: сочетание европейской и восточной медицины (китайской, корейской, тибетской, индийской). Владеет практическими знаниями в области таких направлений, как Су-Джок тераприя, мануальная терапия, иглотерапия, фармакопунктура, психотерапия.



Стоимость приема составляет от 1000 до 2000 руб., в зависимости от количества применяемых методов.