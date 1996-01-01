  1. Главная
Валиулина Татьяна Александровна
8.4
8

Валиулина Татьяна Александровна

Мануальный терапевт, Рефлексотерапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1969 -1975 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по иглорефлексотерапии, г. Владивосток, Китай, 1983, 1989, 1996, 2003, 2009 гг. Подтверждены сертификатами
Участие в ассоциациях
  • Научные труды в журналах по иглотерапии и физиотерапии, 2002, 2005, 2007 гг.
Опыт работы
  • Педиатр, Краевая детская клиническая больница №2, 1977 - 1978 гг.
Адреса и стоимость приёма
Центр европейской и восточной медицины
Доступен вызов на дом
ул. Запорожская, 77
Консультация взрослых
Мануальный терапевт
Бесплатно
Рефлексотерапевт
Бесплатно
Консультация детей
Мануальный терапевт
Бесплатно
Рефлексотерапевт
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
8 отзывов

