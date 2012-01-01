  1. Главная
Валитова Эмилия Иосифовна
6.3
1

Хирург
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, "Лечебное дело", 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Детская хиpуpгия, Общее усовершенствование, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Детский хирург, хирургическое отделение №2, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
По запросу
1 отзыв

