Валитова Эмилия Иосифовна
6.3
1
Валитова Эмилия Иосифовна
Хирург
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, "Лечебное дело", 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Детская хиpуpгия, Общее усовершенствование, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Детский хирург, хирургическое отделение №2, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
По запросу
