Валикова Ольга Владимировна
Валикова Ольга Владимировна

Эндокринолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 1998 г. окончания
  • Клиническая интернатура на базе краевой клинической больницы, 1998 -1999 г.
Курсы повышения квалификации
  • «Применение и использование инсулиновых помп Акку-Чек», г. Владивосток, 2010 г.
  • «Ожирение в клинической практике», г. Москва, 2010 г.
  • «Применение, использование и установка инсулиновой помпы «Акку-Чек Комбо», г. Новосибирск, 2011 г.
Опыт работы
  • Врач эндокринолог, Шкотовская ЦРБ, 1999 - 2001 гг.
  • Врач эндокринолог, "ГУЗ ККБ№2», "Центр Диабета и эндокринных заболеваний», с 2001 г. по настоящее время
  • Врач эндокринолог, Клиника доказательной медицины, с 2011 г.
Адреса и стоимость приёма
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
