Валикова Ольга Владимировна

«Применение и использование инсулиновых помп Акку-Чек», г. Владивосток, 2010 г.

«Ожирение в клинической практике», г. Москва, 2010 г.

«Применение, использование и установка инсулиновой помпы «Акку-Чек Комбо», г. Новосибирск, 2011 г.