Валикова Ольга Владимировна
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Владеет современными методами диагностики, лечения, ведения пациентов с эндокринной патологией. Наблюдает пациенток, планирующих и вынашивающих беременность с эндокринными заболеваниями. Осуществляет консультации пациентов, находящихся на помповой инсулинотерапии. Занимается индивидуальным и современным подходом к лечению пациентов с избыточной массой тела, при помощи биоимпеданса. Участвует в оздоровительной программе «Азбука веса».
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
