Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Вахрушева Лидия Ивановна
6.6
2
Вахрушева Лидия Ивановна
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Надибаидзе, 34
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Диденко
Наталья Викторовна
Терапевт
5.7
1
Записаться
Нагорнова
Юлия Валерьевна
Ревматолог
,
Терапевт
6.3
1
Записаться
Копылова
Людмила Михайловна
Терапевт
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...