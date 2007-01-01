Вахрушев Николай Александрович
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Работает врачом травматологом-ортопедом в стационаре. Основные направления деятельности отделения: эндопротезирование крупных суставов, преимущественно нижних конечностей, реконструктивные операции при травмах опорно-двигательного аппарата и их последствиях, хирургия стопы.
