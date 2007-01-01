  1. Главная
Вахрушев Николай Александрович
8.1
7

Вахрушев Николай Александрович

Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2007 г. окончания
  • Клиническая ординатура, кафедра общей хирургии, 2007 - 2009 гг.
  • Интернатура, кафедра травматологии и ортопедии, 2009 - 2010 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Стажировка в Японии "Модернизация медицины", 2014 г.
  • Стажировка в Южной Корее "Травматология и ортопедия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Артрофорум, г. Санкт-Петербург, 2014 г.
  • Дальневосточная международная конференция по антимикробной терапии МАКМАХ, г. Владивосток, 2014 г.
Опыт работы
  • Врач травматолог-ортопед, стационар травматологического отделения ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, с 2010 г. по настоящее время
  • Заочный аспирант, ГБОУ ВПО ТГМУ, с 2012 г. по настоящее время
  • Ассистент кафедры общей хирургии, с 2014 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
7 отзывов

