Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Вахонина Мария Алексеевна
6.0
0
Вахонина Мария Алексеевна
Педиатр
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВМИ, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гончарук
Светлана Петровна
Педиатр
6.9
3
Записаться
Васильева
Татьяна Геннадьевна
Педиатр
,
Заведующий поликлиникой
10
12
Записаться
Белоконь
Елена Владимировна
Педиатр
7.2
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...