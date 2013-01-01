  1. Главная
Вахонина Мария Алексеевна
Вахонина Мария Алексеевна

Педиатр
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
