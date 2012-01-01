  1. Главная
Ваганова Татьяна Анатольевна
6.9
3

Ваганова Татьяна Анатольевна

Терапевт
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Терапия", ВГМИ, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
