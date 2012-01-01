Врачи
Вафина Татьяна Петровна
6.0
0
Вафина Татьяна Петровна
Зав. отделением
,
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1977 г.
Курсы повышения квалификации
Клиническая лабораторная диагностика, Сертификационный цикл, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач клинической лабораторной диагностики, заведующая отделением, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Запись по телефону
