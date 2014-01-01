Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Усова Наталья Николаевна
6.0
0
Усова Наталья Николаевна
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Рентгенология, Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-рентгенолог, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Тимошенко
Тамара Яковлевна
Зав. отделением
,
Рентгенолог
6.0
0
Записаться
Бобков
Андрей Вадимович
Рентгенолог
6.6
2
Записаться
Истомина
Светлана Георгиевна
Рентгенолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...