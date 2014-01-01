  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Усова Наталья Николаевна
Усова Наталья Николаевна
6.0
0

Усова Наталья Николаевна

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Рентгенология, Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-рентгенолог, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи