  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Усов Виктор Васильевич
Усов Виктор Васильевич
8.2
1

Усов Виктор Васильевич

Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • «Неотложная хирургия органов брюшной полости», Институт СМП им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург, 2004 г.
  • «Современные вопросы хирургической инфекции», Институт хирургии им. А.В. Вишневского, 2008 г.
  • «Лечение термической травмы и ее последствий», Нижегородский НИИТО, 2011 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Дальневосточный окружной медицинский центр
пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи