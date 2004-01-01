Врачи
Усов Виктор Васильевич
8.2
1
Усов Виктор Васильевич
Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Врач-хирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, специалист в области хирургии, колопроктологии, флебологии, хирургической инфекции, термической травмы
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
«Неотложная хирургия органов брюшной полости», Институт СМП им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург, 2004 г.
«Современные вопросы хирургической инфекции», Институт хирургии им. А.В. Вишневского, 2008 г.
«Лечение термической травмы и ее последствий», Нижегородский НИИТО, 2011 г.
«Новые технологии в колоректальной и абдоминальной хирургии», Международный тренинг-центр (Шанхай, КНР), 2011 г.
«Новые технологии в хирургии печени и желчевыводящих путей», Университет Джунтендо, Токио, Япония, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Дальневосточный окружной медицинский центр
пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв
