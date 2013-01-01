Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ушенин Александр Юрьевич
6.0
0
Ушенин Александр Юрьевич
Флеболог
,
Хирург
,
Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ТГМУ, Лечебный факультет, 2013 г. окончания
ТГМУ Клиническая интернатура по специальности «Хирургия» 2014 г.
ТГМУ Клиническая ординатура по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия» 2016 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Действительный член РОХ с 2017 года.
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Сичинава
Зураб Александрович
Пластический хирург
,
Хирург
,
Уролог-андролог
,
Зав. хирургическим отделением
10
24
Записаться
Моргун
Антон Александрович
Хирург
6.4
2
Записаться
Бобров
Денис Вадимович
Хирург
,
Онколог-хирург
7.8
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...