Ушенин Александр Юрьевич
Ушенин Александр Юрьевич

Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Лечебный факультет, 2013 г. окончания
  • ТГМУ Клиническая интернатура по специальности «Хирургия» 2014 г.
  • ТГМУ Клиническая ординатура по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия» 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • Действительный член РОХ с 2017 года.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
