Ушаков Алексей Константинович
6.0
4

Ушаков Алексей Константинович

Онколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Студия эстетической медицины
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Клиника на Комарова
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
