Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Усатюк Наталья Сергеевна
6.9
3
Усатюк Наталья Сергеевна
Гинеколог-онколог
Стаж 21 год
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2003 г. окончания
ВГМУ, Ординатура, специальность «Акушерство и гинекология», 2003-2005 гг
Курсы повышения квалификации
Сертификат ГБОУ ВПО ТГМУ, 2020 г, специальность «Акушерство и гинекология», действует до 2025 г
Сертификат ГБОУ ВПО ТГМУ, 2018 г, специальность «Онкология», действует до 24.12.2023
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Гинеколог-онколог
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Тарасова (Постнова)
Ольга Юрьевна
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
,
Гинеколог-онколог
,
Врач ультразвуковой диагностики
10
32
Записаться
Дихтяр
Татьяна Николаевна
Акушер-гинеколог
,
Гинеколог-онколог
6.6
2
Записаться
Грицюк
Татьяна Львовна
Гинеколог-онколог
7.7
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...