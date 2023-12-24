  1. Главная
Усатюк Наталья Сергеевна
Усатюк Наталья Сергеевна

Гинеколог-онколог
Стаж 21 год
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2003 г. окончания
  • ВГМУ, Ординатура, специальность «Акушерство и гинекология», 2003-2005 гг
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат ГБОУ ВПО ТГМУ, 2020 г, специальность «Акушерство и гинекология», действует до 2025 г
  • Сертификат ГБОУ ВПО ТГМУ, 2018 г, специальность «Онкология», действует до 24.12.2023
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Гинеколог-онколог
3 отзыва

